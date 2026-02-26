پاسپورٹ قوانین میں اہم تبدیلی، خواتین اب شوہر کی جگہ والد کا نام درج کراسکیں گی

ماضی میں عام طور پر شادی شدہ خواتین کے پاسپورٹ میں شوہر کا نام درج ہوتا تھا

ویب ڈیسک February 26, 2026
حکومتِ پاکستان نے پاسپورٹ کے قوانین میں اہم تبدیلی کر دی ہے جس کے تحت شادی شدہ خواتین اب اپنی مرضی سے والد کا نام اپنے پاسپورٹ میں درج کرا سکیں گی۔

تفصیلات کے مطابق یہ فیصلہ خواتین کی آزاد قانونی شناخت اور وقار کو مضبوط بنانے کے مقصد سے پاسپورٹ قواعد و ضوابط میں ترمیم کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے۔

ماضی میں عام طور پر شادی شدہ خواتین کے پاسپورٹ میں شوہر کا نام درج ہوتا تھا، جو خواتین کے لیے قانونی اور شناختی مسائل پیدا کرتا تھا۔ اب نئی پالیسی کے تحت خواتین اپنی خواہش کے مطابق والد کا نام پاسپورٹ میں رکھ سکتی ہیں۔

یہ اصلاح لاہور ہائی کورٹ کے حکم اور سرکاری اقدامات کے بعد کی گئی، جس میں عدالت نے خواتین کو اپنی شناخت کے حق میں زیادہ اختیار دینے کی تاکید کی تھی۔

وزارتِ داخلہ اور پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ نے سافٹ ویئر اور نظام میں ضروری اپڈیٹس کر کے یہ تبدیلی لاگو کر دی ہے۔
