خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دہشت گردی کی شدید مذمت، یو اے ای کا پاکستان سے اظہار یکجہتی

بیان میں کہا گیا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں

ویب ڈیسک February 26, 2026
متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پولیس افسران کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔

امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ان مجرمانہ کارروائیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مسترد کرنے کے اپنے مؤقف کا اعادہ کرتا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

وزارت خارجہ نے ان افسوسناک واقعات پر متاثرہ خاندانوں، حکومتِ پاکستان اور عوام کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا۔

امارات نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون اور یکجہتی جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔
