واٹر کارپوریشن کے ریٹائرڈ افسر کی واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ

تاریخ پیدائش کوئی بھی ہو، ساٹھ سال کی سروس شامل کی جائے گی، عدالت

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

واٹر کارپوریشن کے ریٹائرڈ افسر زاہد خان کی واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کی سروس بک میں علیحدہ  علیحدہ تاریخ پیدائش لکھی ہیں، سروس بک درخواست گزار کی کسٹڈی میں ہی تھی۔

وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ درخواست گزار 2024 میں ریٹائر ہوئے۔

سرکاری وکیل نے کہا کہ سروس بک میں درج تاریخ پیدائش سے 2022 میں ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی، درخواست گزار نے دو برس اضافی کام کیا ہے۔

عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ تاریخ پیدائش کوئی بھی ہو، ساٹھ سال کی سروس شامل کی جائے گی، اگر ڈپارٹمنٹ نے دو سال اضافی کام کروایا ہے تو درخواست گزار کو زمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔

وکیل درخواست گزار نے کہا کہ تعلیمی سرٹیفکیٹ پر پیدائش کا سال 1964 درج ہے۔

سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ تعلیمی ریکارڈ کے مطابق نوکری جوائن کرتے ہوئے درخواست گزار کی عمر 16 برس تھی۔

عدالت کا کہنا تھا کہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق آپ کم عمر ہونے کی وجہ سے نوکری کے اہل ہی نہیں تھے۔ اٹھارہ برس سے کم عمر میں نوکری کیسے مل گئی۔ جب آپ نوکری کے لئے اہل ہی نہیں تھے تو واجبات کے لئے اہل کیسے ہوگئے؟۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پوری سروس کی تنخواہ واپس کروائیں گے۔

عدالت نے بعدازاں فیصلہ محفوظ کرلیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |
جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

 Feb 25, 2026 10:03 PM |
سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

 Feb 25, 2026 10:01 PM |

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان، کچہ آپریشن میں بڑی پیشرفت، خطرناک ڈاکو نے ساتھی سمیت سرنڈر کر دیا

Express News

کراچی، بس، واٹر ٹینکر اور تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 4 شہری جاں بحق

Express News

اسمگلنگ سے قومی معیشت کو 750 ارب روپے نقصان پہنچنے کا انکشاف

Express News

بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے قومی خزانے کو 472 ارب کا نقصان پہنچایا، اعداد وشمار جاری

Express News

صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرلیا

Express News

پنجاب میں ڈرون اڑانے پر فوری اور مکمل پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو