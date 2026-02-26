ایف آئی اے کی کارروائی، 6 ہزار مربع گز کی قبضہ کردہ جائیدادیں واگزار کرالی گئیں

ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اور متروکہ وقف املاک بورڈ نے جمشید کوارٹرز میں غیرقانونی قبضہ کردہ جائیدادیں واگزار کرالی ہیں۔
سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اور متروکہ وقف املاک بورڈ نے جمشید کوارٹرز میں کارروائی کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی ملکیتی 3 ارب سے زائد کی قبضہ کردہ 2 جائیدادیں واگزار کرا لیں۔
واگزار کرائی گئی جائیدادیں ایمینیٹی پلاٹ سہوانی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اوردی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن لمیٹڈ کے ٹائیٹل کی حامل تھیں۔
واگزار کرائی گئی جائیدادوں کا رقبہ بالترتیب 2 ہزار 350 اور 4 ہزار، مربع گزہے۔ واگزار کرائی گئی جائیدادیں قابل اعتراض ٹائیٹل دستاویزات کی بنیاد پر غیر قانونی قبضے میں پائی گئیں۔
جائیدادیں واگزار کرائےجانے کے بعد متروکہ وقف املاک بورڈ نے جائیدادوں کو سیل کر دیا ہے۔