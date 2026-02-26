سینٹری سب انسپکٹرکی تنخواہ روکنے کا کیس، عدالت کا مدعی علیہان کی عدم حاضری پر اظہار برہمی

اگرپیش نہ کیا تو ایس ایس پی خودپیش ہوکروضاحت کرے، عدالت

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

سندھ ہائیکورٹ میں سینٹری سب انسپکٹرکی تنخواہ روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جس میں ٹاؤن میونسپل کمشنر ناظم آباد اور ٹاؤن چیئرمین کی عدم حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔

عدالت نے دونوں کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردئیے۔ ایس ایس پی سینٹرل کوہدایت جاری کی گئی کہ دونوں افسران کو عدالت میں پیش کیاجائے۔

عدالت نے کہا کہ اگرپیش نہ کیا تو ایس ایس پی خودپیش ہوکروضاحت کرے۔ دونوں کو ایک ایک لاکھ روپے مچلکے جمع کروانے کا حکم بھی جاری کیا گیا۔ 

لطیف پاشا ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ سب انسپکٹرعامر کو 2024 سے تنخواہ نہیں دی جارہی۔ میونسپل کمشنراور ٹاؤن چیئرمین عدالتی حکم کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔

عدالت نے ڈپٹی کمشنر سینٹرل اورایس ایس پی کو بھیجنے کی ہدایت کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

 Feb 26, 2026 12:55 PM |
شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |
جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

 Feb 25, 2026 10:03 PM |

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان، کچہ آپریشن میں بڑی پیشرفت، خطرناک ڈاکو نے ساتھی سمیت سرنڈر کر دیا

Express News

کراچی، بس، واٹر ٹینکر اور تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 4 شہری جاں بحق

Express News

اسمگلنگ سے قومی معیشت کو 750 ارب روپے نقصان پہنچنے کا انکشاف

Express News

بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے قومی خزانے کو 472 ارب کا نقصان پہنچایا، اعداد وشمار جاری

Express News

صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرلیا

Express News

پنجاب میں ڈرون اڑانے پر فوری اور مکمل پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو