سینٹری سب انسپکٹرکی تنخواہ روکنے کا کیس، عدالت کا مدعی علیہان کی عدم حاضری پر اظہار برہمی

سندھ ہائیکورٹ میں سینٹری سب انسپکٹرکی تنخواہ روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جس میں ٹاؤن میونسپل کمشنر ناظم آباد اور ٹاؤن چیئرمین کی عدم حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔
عدالت نے دونوں کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردئیے۔ ایس ایس پی سینٹرل کوہدایت جاری کی گئی کہ دونوں افسران کو عدالت میں پیش کیاجائے۔
عدالت نے کہا کہ اگرپیش نہ کیا تو ایس ایس پی خودپیش ہوکروضاحت کرے۔ دونوں کو ایک ایک لاکھ روپے مچلکے جمع کروانے کا حکم بھی جاری کیا گیا۔
لطیف پاشا ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ سب انسپکٹرعامر کو 2024 سے تنخواہ نہیں دی جارہی۔ میونسپل کمشنراور ٹاؤن چیئرمین عدالتی حکم کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔
عدالت نے ڈپٹی کمشنر سینٹرل اورایس ایس پی کو بھیجنے کی ہدایت کردی۔