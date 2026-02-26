یورپی ممالک کا غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف

یورپی ممالک نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اٹلی، اسپین اور یونان کے وزرائے داخلہ سے اہم ملاقات ہوئی جس میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
چاروں وزرا نے روم میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے منعقدہ 4 ملکی کانفرنس میں شرکت کی۔
ملاقات کے دوران اٹلی، اسپین اور یونان نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا جب کہ تینوں یورپی ممالک نے غیر قانونی امیگریشن میں 47 فیصد کمی پر پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے لیگل پاتھ وے کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن روکنے کی تجویز پر تینوں ممالک نے اتفاق کیا۔
اس موقع پر پاکستان، اٹلی، اسپین اور یونان کے درمیان غیر قانونی امیگریشن کو ہر سطح پر روکنے کیلئے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا جبکہ تینوں ممالک نے استعداد کار بڑھانے کے لیے یورپی یونین کے ذریعے پاکستان کی بھرپور معاونت کا فیصلہ بھی کیا۔
چاروں وزرا نے مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے ، غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف مشترکہ پالیسی فریم ورک بنانے پر اتفاق کیا۔
ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ سنگین جرائم میں ملوث مجرموں کو یورپ سے پاکستان واپس لایا جائے گا اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ علاوہ ازیں چاروں رہنماؤں نے مشترکہ اور فوری ردعمل کے نظام کو مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا جبکہ آئندہ اجلاس رواں برس ہی پاکستان میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کو قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ غیر قانونی امیگریشن سے سب سے زیادہ متاثر ہے ۔ اس چیلنج کا خاتمہ مشترکہ میکنزم سے ہی ممکن ہے۔
اطالوی وزیر داخلہ میٹیو پینٹے ڈوسی، اسپین کے وزیر داخلہ فرنینڈو گرینڈے مارلاسکا اور یونان کے وزیر مائیگریشن اتھاناسیس پلیورس نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستانی اقدامات کو سراہا۔
اطالوی وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف پاکستانی اداروں نے بہترین اقدامات کیے ہیں جبکہ وزیر داخلہ اسپین نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے آپ کی قیادت میں مثالی ایکشن قابل تحسین ہیں۔
تینوں یورپی ممالک کے وزرا نے اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا جب کہ چاروں وزرا نے دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے اور کوآرڈینیشن بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
اس موقع پر پاکستانی سفیر علی جاوید، ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔