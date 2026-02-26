پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

مجھے اپنے شوہر کے کیریئر کے مشوروں کو نظر انداز کرنے پر افسوس ہے، اداکارہ

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

پاکستانی ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ سارہ عمیر نے ایک پوڈکاسٹ میں اپنی طلاق سے متعلق یوٹرن لیتی ہوئی نظر آئیں۔

سارہ عمیر پاکستانی ٹیلی ویژن کی ایک معروف اداکارہ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا۔ ان کا پہلا سیریل 2008 میں پی ٹی وی کے لیے ’تھورا سا آسماں‘ تھا۔

سارہ عمیر کے دیگر قابل ذکر ڈراموں میں روگ، دھول، بارہ، دھانی اور کٹھ پتلی شامل ہیں۔ سارہ 2014 تک ایک نمایاں نام رہی لیکن مشہور پاکستانی ہدایت کار محسن طلعت سے شادی کے بعد میڈیا انڈسٹری سے غائب ہو گئیں۔ جوڑے کے دو بیٹے بھی ہیں۔

حال ہی میں سارہ عمیر ایک پوڈ کاسٹ پر نظر آئیں جہاں انہوں نے طلاق کے بارے میں اپنے سابقہ ​​بیانات پر یو ٹرن لیا۔

پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اپنے شوہر کا متعدد بار ذکر کیا اور "سابق شوہر" کی اصطلاح استعمال کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرد خواتین کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔

اپنے شوہر کے بارے میں بات کرتے ہوئے سارہ عمیر کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے کیریئر کے مشوروں کو نظر انداز کرنے پر افسوس ہے کیونکہ اسے نہ ماننے کی وجہ سے مجھے اپنے کیرئیر میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔

انہوں نے کہا کہ اب میں ان سے اپنے تمام کرداروں پر بات کرنا یقینی بناتی ہوں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

 Feb 26, 2026 12:55 PM |
شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |
جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

 Feb 25, 2026 10:03 PM |

متعلقہ

Express News

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

Express News

سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

Express News

مولا جٹ نے دل جیت لیا! امریکی اداکارہ فواد خان اور ماہرہ خان کی دیوانی نکلیں

Express News

جنسی ہراسانی کے الزام پر قانونی جنگ؛ ماڈل ماہ نور اور عمر مختار آمنے سامنے

Express News

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو