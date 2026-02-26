پی ٹی آئی گروپوں  میں ہزار اختلاف، خان اندر ہی رہے پر سب متفق  ہیں: خواجہ آصف

کے پی حکومت عمران خان رہائی فورس بنائے گی، مگر دہشت گردوں کیخلاف زبان بھی نہیں کھولے گی، وزیر دفاع

ویب ڈیسک February 26, 2026
فوٹو: فائل

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی گروپوں  میں ہزار اختلافات ہیں لیکن  خان اندر ہی رہے، اس پر  پر سب متفق  ہیں۔

سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ پختونخوا کی حکومت عمران خان کے لیے رہائی فورس بنائے گی،  مگر دہشت گردوں کیخلاف زبان بھی نہیں کھولے گی۔

انہوں نے کہا کہ پختونخوا کی حکومت شہدا کے جنازوں میں شرکت سے گریز کرے گی۔ روزانہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں،  زندہ جلایا جا رہا ہے مگر IK ترجیح اول اور آخر ہے۔باقی سب بے معنی اور بے وقعت ہے۔

خواجہ آصف نے لکھا کہ وزارت اعلیٰ بچاؤ نمبر ٹانگو، صوبہ گیا بھاڑ میں، وطن کی سلامتی کی کوئی وقعت نہیں ۔ کیسی سیاسی جماعت ہے جس کے کتنے ٹکڑے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ۔ سب چاہتے ہیں وہ اندر رہے۔ باہر بیٹھے یو ٹیوبرز کا دھندہ عروج پہ ہے ۔

انہوں نے کہا کہ اندر بیٹھے ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سارے گروپوں میں ہزاروں اختلاف ہیں مگر ایک ایشو پہ مکمل اتفاق ہے کہ خان اندر رہے۔
