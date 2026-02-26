کمپنیوں کے غیر شرعی قرضوں کی حد 37 فیصد سے کم کر کے 33 فیصد کردی گئی

شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، ایس ای سی پی

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے پی ایس ایکس کے ایم آئی آل شئیر انڈیکس کی شرعی اسکریننگ پر نظرثانی کرتے ہوئے کمپنیوں کے غیر شرعی قرضوں کی حد 37 فیصد سے کم کرکے 33 فیصد کردی ہے۔

ایس ای سی پی کے مطابق کمپنیوں کی غیر شرعی سرمایہ کاری کی حد 33فیصد سے کم کر کے 30فیصد کرنے کی تجویز ہے۔

ایس ای سی پی کے مطابق شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کے لیے کمپنیوں کو 3، 4 اور 5اسٹار ریٹنگ دی جائے گی۔ شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے تاکہ شریعہ کمپلائنٹ حصص پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو۔

ایس ای سی پی کے مطابق نئی لسٹڈ کمپنیوں کی شریعہ انڈیکس میں عبوری شمولیت کا طریقہ کار بھی متعارف کیا گیا ہے۔

شرعی انڈیکس کی اسکرینگ میں تبدیلی پاکستان کو سال 2027 تک رباء فری بنانے سے متعلقہ اقدامات کا حصہ ہے۔ ایس ای سی پی کے مطابق اسٹاک ایکس چینج اسلامی انڈیکسز کی فہرست کی سہ ماہی اپ ڈیٹ کرے گا جبکہ نان بینکنگ فنانش اور کپیٹل مارکیٹ کو ربا فری بنانے کے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عمر کتنی ہے اور شناختی کارڈ کب بنے گا؟ عینا آصف کا بڑا انکشاف

عمر کتنی ہے اور شناختی کارڈ کب بنے گا؟ عینا آصف کا بڑا انکشاف

 Feb 26, 2026 01:02 PM |
پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

 Feb 26, 2026 12:55 PM |
شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |

متعلقہ

Express News

اسمگلنگ سے قومی معیشت کو 750 ارب روپے نقصان پہنچنے کا انکشاف

Express News

بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے قومی خزانے کو 472 ارب کا نقصان پہنچایا، اعداد وشمار جاری

Express News

اگلے 15 برس بعد دنیا میں 1.2 ارب افراد کو روزگار درکار اور صرف 40 کروڑ کو میسر ہوگا، عالمی بینک

Express News

سونے کی قیمت میں مسلسل چوتھے روز اضافہ، فی تولہ نرخ کیا ہوگئے؟

Express News

ٹریڈ آرگنائزیشن رولز 2013 میں مجوزہ ترمیم پر بزنس کمیونٹی کے تحفظات سامنے  آ گئے

Express News

پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تیسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات کراچی میں شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو