سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے پی ایس ایکس کے ایم آئی آل شئیر انڈیکس کی شرعی اسکریننگ پر نظرثانی کرتے ہوئے کمپنیوں کے غیر شرعی قرضوں کی حد 37 فیصد سے کم کرکے 33 فیصد کردی ہے۔
ایس ای سی پی کے مطابق کمپنیوں کی غیر شرعی سرمایہ کاری کی حد 33فیصد سے کم کر کے 30فیصد کرنے کی تجویز ہے۔
ایس ای سی پی کے مطابق شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کے لیے کمپنیوں کو 3، 4 اور 5اسٹار ریٹنگ دی جائے گی۔ شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے تاکہ شریعہ کمپلائنٹ حصص پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو۔
ایس ای سی پی کے مطابق نئی لسٹڈ کمپنیوں کی شریعہ انڈیکس میں عبوری شمولیت کا طریقہ کار بھی متعارف کیا گیا ہے۔
شرعی انڈیکس کی اسکرینگ میں تبدیلی پاکستان کو سال 2027 تک رباء فری بنانے سے متعلقہ اقدامات کا حصہ ہے۔ ایس ای سی پی کے مطابق اسٹاک ایکس چینج اسلامی انڈیکسز کی فہرست کی سہ ماہی اپ ڈیٹ کرے گا جبکہ نان بینکنگ فنانش اور کپیٹل مارکیٹ کو ربا فری بنانے کے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔