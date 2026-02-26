رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا شادی کے بندھن میں بندھ گئے

جوڑے نے ادے پور کے پرتعیش ہوٹل میں تیلگو روایات کے مطابق شادی کی

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

تیلگو فلم انڈسٹری کے معروف اداکار رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوگئے ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں اسٹارز نے ادے پور کے پرتعیش ہوٹل میں ایک نجی مگر باوقار تقریب کے دوران تیلگو روایات کے مطابق شادی کی۔

اطلاعات کے مطابق اس جوڑے نے دونوں خاندانوں کی ثقافتی روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے شادی کی تقریبات کو دو مختلف انداز میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی تقریب آج صبح 10 بج کر 10 منٹ پر وجے دیوراکونڈا کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق تیلگو انداز میں انجام دی گئی۔

دوسری شادی کی تقریب شام کے وقت منعقد ہوگی، جس میں دلہن رشمیکا مندانا کے خاندان کی کوورگ (کوڈاوا) روایات کے تحت رسومات ادا کی جائیں گی۔ اس طرح یہ شادی دونوں خاندانوں کی ثقافت اور روایات کا خوبصورت امتزاج بن گئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق اس جوڑے کی پری ویڈنگ تقریبات گزشتہ تین روز سے جاری تھیں، جن میں ایک دلچسپ سرگرمی کے طور پر دونوں خاندانوں کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا، جسے ’ویروش پریمیئر لیگ‘ کا نام دیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس شادی کو ’ویروش ویڈنگ‘ بھی کہا جا رہا ہے، جو وجے اور رشمیکا کے ناموں کا امتزاج ہے۔

شادی کی اس تقریب کو محدود اور نجی رکھا گیا ہے، جس میں تقریباً 100 مہمانوں کو مدعو کیا گیا، جن میں قریبی عزیز، دوست احباب اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل ہیں۔ یہ تقریب سادگی، روایت اور شاندار انتظامات کے باعث مداحوں اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا شادی کے بندھن میں بندھ گئے

رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا شادی کے بندھن میں بندھ گئے

 Feb 26, 2026 05:51 PM |
عمر کتنی ہے اور شناختی کارڈ کب بنے گا؟ عینا آصف کا بڑا انکشاف

عمر کتنی ہے اور شناختی کارڈ کب بنے گا؟ عینا آصف کا بڑا انکشاف

 Feb 26, 2026 01:02 PM |
پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

پاکستانی معروف اداکارہ کا اپنی طلاق سے متعلق ’یوٹرن‘

 Feb 26, 2026 12:55 PM |

متعلقہ

Express News

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

Express News

سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

Express News

مولا جٹ نے دل جیت لیا! امریکی اداکارہ فواد خان اور ماہرہ خان کی دیوانی نکلیں

Express News

جنسی ہراسانی کے الزام پر قانونی جنگ؛ ماڈل ماہ نور اور عمر مختار آمنے سامنے

Express News

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو