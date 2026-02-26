تیلگو فلم انڈسٹری کے معروف اداکار رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوگئے ہیں۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں اسٹارز نے ادے پور کے پرتعیش ہوٹل میں ایک نجی مگر باوقار تقریب کے دوران تیلگو روایات کے مطابق شادی کی۔
اطلاعات کے مطابق اس جوڑے نے دونوں خاندانوں کی ثقافتی روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے شادی کی تقریبات کو دو مختلف انداز میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی تقریب آج صبح 10 بج کر 10 منٹ پر وجے دیوراکونڈا کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق تیلگو انداز میں انجام دی گئی۔
دوسری شادی کی تقریب شام کے وقت منعقد ہوگی، جس میں دلہن رشمیکا مندانا کے خاندان کی کوورگ (کوڈاوا) روایات کے تحت رسومات ادا کی جائیں گی۔ اس طرح یہ شادی دونوں خاندانوں کی ثقافت اور روایات کا خوبصورت امتزاج بن گئی ہے۔
رپورٹس کے مطابق اس جوڑے کی پری ویڈنگ تقریبات گزشتہ تین روز سے جاری تھیں، جن میں ایک دلچسپ سرگرمی کے طور پر دونوں خاندانوں کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا، جسے ’ویروش پریمیئر لیگ‘ کا نام دیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس شادی کو ’ویروش ویڈنگ‘ بھی کہا جا رہا ہے، جو وجے اور رشمیکا کے ناموں کا امتزاج ہے۔
شادی کی اس تقریب کو محدود اور نجی رکھا گیا ہے، جس میں تقریباً 100 مہمانوں کو مدعو کیا گیا، جن میں قریبی عزیز، دوست احباب اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل ہیں۔ یہ تقریب سادگی، روایت اور شاندار انتظامات کے باعث مداحوں اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔