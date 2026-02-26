منیب بٹ مزید بیٹیوں کے خواہشمند، زندگی میں ’’برکت‘‘ قرار دے دیا

جب بھی ان کے گھر بیٹی آئی، زندگی میں خوشیاں اور برکتیں بڑھتی گئیں

February 26, 2026
فوٹو فائل

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار منیب بٹ کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی میں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے گھر میں خوشحالی اور برکتوں میں اضافہ کر دیا۔

منیب بٹ ایک پروگرام میں شریک تھے جہاں انہوں نے گفتگو میں اپنی فیملی لائف اور بیٹیوں سے متعلق جذباتی خیالات کا اظہار کیا۔

منیب بٹ اور ان کی اہلیہ ایمن خان شوبز انڈسٹری کے مقبول ترین جوڑوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دونوں آج تین بیٹیوں کے والدین ہیں۔ اس جوڑی نے ہمیشہ اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ خاندان کو بھی اولین ترجیح دی اور ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ نبھایا۔

حال ہی میں ان کے ہاں تیسری بیٹی کی آمد ہوئی، جس کے بعد ایک نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے منیب بٹ نے اپنی خوشی اور شکرگزاری کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی تینوں بیٹیوں کی عمروں میں تقریباً ڈھائی سال کا وقفہ ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ شوبز سے وابستہ کئی جوڑے بچوں کے درمیان طویل وقفہ رکھنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تاہم ان کے ہاں ایسا کوئی خاص پلان نہیں تھا اور سب کچھ فطری انداز میں ہوتا چلا گیا۔

اداکار نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ مالی استحکام اور بہتر منصوبہ بندی کے لیے بچوں میں زیادہ وقفہ رکھتے ہیں، اور وہ اس سوچ کو سمجھتے بھی ہیں۔ تاہم ان کے مطابق زندگی کے معاملات ہمیشہ منصوبوں کے مطابق نہیں بلکہ قدرتی انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔

منیب بٹ کا کہنا تھا کہ انہیں پہلے ہی احساس تھا کہ ان کی تیسری اولاد بھی بیٹی ہوگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ جب بھی ان کے گھر بیٹی آئی، زندگی میں خوشیاں اور برکتیں بڑھتی گئیں، اسی یقین کے ساتھ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہی ہوگی کیونکہ گھر میں رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔
