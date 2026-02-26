چمن میں سلنڈر دھماکے میں بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، 22 زخمی

حادثے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا

ویب ڈیسک February 26, 2026
فوٹو: فائل

بلوچستان کے علاقے چمن میں واقع تور پُل کے ایک گھر میں سلنڈر دھماکا ہوا جس میں 7 افراد جاں بحق ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چمن میں تور پل کے قریب دھماکا ہوا، جس میں بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق جبکہ 22 زخمی ہوئے۔

دھماکے کے بعد ریسکیو رضاکاروں نے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کاموں کا آغاز کیا اور ملبے سے لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کردیں۔

سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔

دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکا گھر میں سلنڈر پھٹنے کے باعث ہوا، متاثر گھر میں بچے افطاری کیلئے لسی خریدنے کے لئے جمع تھے، دھماکے سے گھر کا بیشتر حصہ منہدم ہو گیا۔

 
