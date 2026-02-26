عمران خان، بشریٰ بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست 11 مارچ کو سماعت کےلیے مقرر

اسلام آباد ہائی کورٹ 11 مارچ کو سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا معطل کرنے کی درخواستوں کی سماعت کرے گی۔
اسلام آباد ہائیکورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق متفرق درخواست پر سماعت ہوئی۔
سماعت سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کی۔ دورانِ سماعت بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے حامی وکلاء کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔
عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں 11 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے جلد سماعت کی متفرق درخواست پر احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے بانی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد سننے کی استدعا منظور کر لی۔
بیرسٹر سلمان صفدر نے مؤقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور بشریٰ بی بی خاتون ہیں، ایک سال سے سزا معطلی کی درخواستیں زیر التواء ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے لیے ہسپتال لایا جا رہا ہے، پانچ بار متفرق درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں اور استدعا ہے کہ کیسز سنے جائیں۔
عدالت نے استفسار پر کہا کہ تاریخ بعد میں دی جائے گی، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے رمضان میں ضمانتوں کو ترجیحی بنیادوں پر سننے کا حوالہ دیا۔ عدالت نے کیلنڈر دیکھنے کے بعد کیس 11 مارچ کے لیے مقرر کرنے کا اعلان کیا۔