عمران خان، بشریٰ بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست 11 مارچ کو سماعت کےلیے مقرر

بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور بشریٰ بی بی خاتون ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد ہائی کورٹ 11 مارچ کو سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا معطل کرنے کی درخواستوں کی سماعت کرے گی۔

اسلام آباد ہائیکورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق متفرق درخواست پر سماعت ہوئی۔

190 ملین پاؤنڈ کیس: عمران خان، بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق متفرق درخواست پر سماعت ہوئی۔

سماعت سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کی۔ دورانِ سماعت بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے حامی وکلاء کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔

عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں 11 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے جلد سماعت کی متفرق درخواست پر احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے بانی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد سننے کی استدعا منظور کر لی۔

بیرسٹر سلمان صفدر نے مؤقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور بشریٰ بی بی خاتون ہیں، ایک سال سے سزا معطلی کی درخواستیں زیر التواء ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے لیے ہسپتال لایا جا رہا ہے، پانچ بار متفرق درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں اور استدعا ہے کہ کیسز سنے جائیں۔

عدالت نے استفسار پر کہا کہ تاریخ بعد میں دی جائے گی، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے رمضان میں ضمانتوں کو ترجیحی بنیادوں پر سننے کا حوالہ دیا۔ عدالت نے کیلنڈر دیکھنے کے بعد کیس 11 مارچ کے لیے مقرر کرنے کا اعلان کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
منیب بٹ مزید بیٹیوں کے خواہشمند، زندگی میں ’’برکت‘‘ قرار دے دیا

منیب بٹ مزید بیٹیوں کے خواہشمند، زندگی میں ’’برکت‘‘ قرار دے دیا

 Feb 26, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان، کچہ آپریشن میں بڑی پیشرفت، خطرناک ڈاکو نے ساتھی سمیت سرنڈر کر دیا

Express News

کراچی، بس، واٹر ٹینکر اور تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 4 شہری جاں بحق

Express News

اسمگلنگ سے قومی معیشت کو 750 ارب روپے نقصان پہنچنے کا انکشاف

Express News

بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے قومی خزانے کو 472 ارب کا نقصان پہنچایا، اعداد وشمار جاری

Express News

صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرلیا

Express News

پنجاب میں ڈرون اڑانے پر فوری اور مکمل پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو