بالی ووڈ کے معروف ہدایتکار سنجے لیلا بھنسالی کی طبیعت سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں نے مداحوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی، تاہم ان کی ٹیم نے تمام افواہوں کی تردید کرتے ہوئے صورتحال واضح کر دی ہے۔
میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اپنے 63 ویں یومِ پیدائش کے موقع پر ہدایتکار کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد ممبئی کے این ایچ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیرِ علاج ہیں۔
یہ خبر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ان کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں تیزی سے پھیلنے لگیں۔
تاہم بعد ازاں ہدایتکار کی ٹیم کی جانب سے جاری بیان میں ان اطلاعات کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ سنجے لیلا بھنسالی بالکل خیریت سے ہیں اور ان کی صحت کے حوالے سے پھیلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔
سنجے لیلا بھنسالی بالی ووڈ کے ان ہدایتکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی منفرد فلم سازی کے ذریعے ایک الگ شناخت بنائی۔ انہوں نے بطور ہدایتکار اپنے کیریئر کا آغاز فلم ’’خاموشی‘‘ سے کیا، جبکہ ’’ہم دل دے چکے صنم‘‘ اور ’’دیوداس‘‘ جیسی فلموں نے انہیں عالمی شہرت دلائی۔
دوسری جانب معروف موسیقار اسماعیل دربار نے بھی حالیہ انٹرویو میں بھنسالی کے ساتھ اپنے تعلقات پر بات کرتے ہوئے ماضی کے اختلافات کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ طویل عرصے تک ان کے ساتھ کام کرتے رہے، تاہم ویب سیریز ’’ہیرامنڈی‘‘ میں انہیں تبدیل کیے جانے پر انہیں شدید دکھ ہوا۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈیڑھ سال تک اس پروجیکٹ پر کام کرتے رہے لیکن بعد میں انہیں پیشگی اطلاع دیے بغیر بدل دیا گیا۔ اسماعیل دربار کے مطابق ماضی میں فلموں کے گانوں کے حوالے سے اختلافات کے باوجود ان کے اور بھنسالی کے تعلقات قریبی رہے، تاہم اس واقعے نے انہیں مایوس کیا۔
بھنسالی کی صحت سے متعلق افواہوں کی تردید کے بعد مداحوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔