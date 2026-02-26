دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

گلوکار نے بتایا کہ وہ اپنی دادی کی آخری رسومات کے دوران ہنس پڑے تھے

ویب ڈیسک February 26, 2026
برطانوی گلوکار ہیری اسٹائلز نے اپنی زندگی کے ایک نہایت ذاتی اور غیر متوقع واقعے کا انکشاف کیا ہے، جس نے مداحوں کو حیران بھی کیا اور جذباتی بھی کردیا۔

گلوکار نے بتایا کہ وہ اپنی دادی کی آخری رسومات کے دوران ہنس پڑے تھے، جس کی ایک عجیب لیکن دلچسپ وجہ تھی۔

حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ انٹرویو کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہیری اسٹائلز سے پوچھا گیا کہ ان کے مشہور گانے ’’میوزک فار اے سوشی ریسٹورنٹ‘‘ کی طرح اور کن مقامات سے انہیں موسیقی کے لیے آئیڈیاز مل سکتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ انہیں ’’کریمیٹوریم‘‘ یعنی تدفین کی جگہ سے بھی گانے کا خیال آسکتا ہے۔

گلوکار نے اس غیر معمولی جواب کے پیچھے ایک یادگار واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اپنی دادی کی آخری رسومات میں موجود تھے تو جیسے ہی رسومات شروع ہوئیں، پس منظر میں ’’دی لانگ اینڈ وِنڈنگ روڈ‘‘ بجنے لگا۔ یہ غیر متوقع لمحہ انہیں اتنا عجیب لگا کہ وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ صورتحال بظاہر نامناسب محسوس ہوتی ہے، لیکن اسی لمحے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر آخری رسومات کے لیے مخصوص گانوں کی فہرست بنائی جائے تو وہ کیسی ہوگی۔ اسی خیال نے انہیں مزاحیہ انداز میں ایک ’’کریمیٹیشن پلے لسٹ‘‘ بنانے کی طرف مائل کیا۔

ہیری اسٹائلز نے اپنی اس خیالی فہرست میں چند دلچسپ گانوں کا بھی ذکر کیا، جن میں ’’ڈسکو انفرنو‘‘، ’’ری لائٹ مائی فائر‘‘ اور ’’رنگ آف فائر‘‘ شامل ہیں۔

سابقہ بینڈ ’’ون ڈائریکشن‘‘ کے رکن کا یہ انکشاف سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہا ہے، جہاں مداح اس واقعے کو ان کے منفرد حسِ مزاح اور زندگی کو مختلف زاویے سے دیکھنے کے انداز کی عکاسی قرار دے رہے ہیں۔
انٹرٹینمنٹ

