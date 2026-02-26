بلوچستان؛ ژوب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 10 دہشتگرد ہلاک

دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد کیا گیا، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع ژوب میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 10 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق ضلع ژوب میں 25 فروری کو سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک جامع ایریا سینیٹائزیشن آپریشن کیا اور اس دوران 10 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ یہ کارروائی 24 فروری کے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے تسلسل میں کی گئی، جس میں 8 بھارتی سرپرستی میں سرگرم خوارج کو ہلاک کیا گیا تھا۔

بیان میں کہا گیا کہ تازہ آپریشن کے دوران فورسز نے متعدد راستوں پر دہشت گردوں کا سراغ لگا کر ان کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور  فائرنگ کے تبادلے میں مزید 10 خوارج مارے گئے۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔

بیان میں مزید بتایا گیا کہ ہلاک ہونے والے عناصر علاقے میں متعدد دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے، علاقے میں دیگر ممکنہ خطرات کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشنز جاری رہیں گے۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ قومی ایکشن پلان کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری رہے گی، تاکہ ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
منیب بٹ مزید بیٹیوں کے خواہشمند، زندگی میں ’’برکت‘‘ قرار دے دیا

منیب بٹ مزید بیٹیوں کے خواہشمند، زندگی میں ’’برکت‘‘ قرار دے دیا

 Feb 26, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان، کچہ آپریشن میں بڑی پیشرفت، خطرناک ڈاکو نے ساتھی سمیت سرنڈر کر دیا

Express News

کراچی، بس، واٹر ٹینکر اور تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 4 شہری جاں بحق

Express News

اسمگلنگ سے قومی معیشت کو 750 ارب روپے نقصان پہنچنے کا انکشاف

Express News

بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے قومی خزانے کو 472 ارب کا نقصان پہنچایا، اعداد وشمار جاری

Express News

صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرلیا

Express News

پنجاب میں ڈرون اڑانے پر فوری اور مکمل پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو