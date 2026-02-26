پاکستان نے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بھارت کو دوٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں وکشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور کشمیری عوام کے حق خودارادیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔
انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں پاکستانی سفارت کار عدیل ممتاز کھوکھر نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا اور کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، یک طرفہ اقدامات، آبادی کا تناسب بدلنے یا انتخابی انجینئرنگ سے کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔
عدیل ممتاز کھوکھر نے بتایا کہ کشمیری عوام کے حق خودارادیت سے انکار ممکن نہیں ہے، کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیاں اقوام متحدہ کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔
پاکستانی سفارت کار نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جبری گرفتاریاں، اظہار رائے پر پابندیاں اور مواصلاتی بلیک آؤٹس پر تشویش کا اظہار کیا۔
انہوں نے بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں اور بیرون ملک کارروائیوں پر جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مجبور کرے۔