نائب وزیراعظم سے قطری وزیرخارجہ کا رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال

قطری وزیر نے دوطرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے اپنی قیادت کی خواہش کا اظہار کیا، ترجمان دفترخارجہ

ویب ڈیسک February 26, 2026
فوٹو: فائل

نائب وزیراعطم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار کو قطر کے وزیرخارجہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ترجمان دفترخارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سعودی عرب میں قطری وزیرخارجہ کا ٹیلی فون آیا اور  قطر کے وزیرمملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے وزیراعظم شہبازشریف کے دورہ قطر کوسراہا۔

بیان میں کہا گیا کہ قطری وزیر نے دوطرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے اپنی قیادت کی خواہش کا اظہار کیا۔

ترجمان دفترخارجہ نے کہا کہ اسحاق ڈار نے قطری وزیر کا تعلقات بڑھانے کی خواہش کا گرم جوشی سے جواب دیا اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کی مہمان نوازی پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔

انہوں نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
