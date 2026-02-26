باجوڑ سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام، دہشت گرد زندہ گرفتار، ویڈیو جاری

گرفتار دہشتگرد نے ابتدائی تفتیش میں اپنا نام عبداللہ بتایا ہے

ویب ڈیسک February 26, 2026
باجوڑ سیکٹر کے قریب پاک-افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے ایک دہشتگرد کو بارڈر کراس کرنے کی کوشش کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زندہ گرفتار کر لیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشتگرد نے ابتدائی تفتیش میں اپنا نام عبداللہ بتایا ہے، جبکہ اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کیلئے تحقیقات جاری ہیں۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی قسم کی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہیں اور سرحدی علاقوں میں نگرانی کا عمل مزید سخت کر دیا گیا ہے۔
