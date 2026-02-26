پاکستان مخالف دعویٰ الٹا پڑ گیا، سوشل میڈیا دباؤ پر اسکائی نیوز پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور

برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز کی پاکستان سے متعلق مبینہ گمراہ کن سوشل میڈیا پوسٹ پاکستانی صارفین کی شدید تنقید کے بعد حذف کر دی گئی۔
رپورٹ کے مطابق اسکائی نیوز نے افغانستان ایئرفورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا دعویٰ کیا تھا جسے سوشل میڈیا پر جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا گیا۔
پاکستانی صارفین نے مؤقف اختیار کیا کہ افغانستان میں باقاعدہ ایئرفورس کا وجود نہیں، جس کے باعث اسکائی نیوز کی پوسٹ پر ہزاروں افراد نے ردعمل دیتے ہوئے خبر کی درستگی پر سوالات اٹھائے۔
سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ اسکائی نیوز ماضی میں بھی پاکستان اور اس کی افواج کے خلاف متنازع رپورٹس کے باعث تنقید کی زد میں رہا ہے، جبکہ چینل کی اینکر یلدہ حکیم پر بھی پاکستان مخالف بیانیہ پھیلانے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔