پاکستان مخالف دعویٰ الٹا پڑ گیا، سوشل میڈیا دباؤ پر اسکائی نیوز پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور

چینل کی اینکر یلدہ حکیم پر بھی پاکستان مخالف بیانیہ پھیلانے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز کی پاکستان سے متعلق مبینہ گمراہ کن سوشل میڈیا پوسٹ پاکستانی صارفین کی شدید تنقید کے بعد حذف کر دی گئی۔

رپورٹ کے مطابق اسکائی نیوز نے افغانستان ایئرفورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا دعویٰ کیا تھا جسے سوشل میڈیا پر جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا گیا۔

پاکستانی صارفین نے مؤقف اختیار کیا کہ افغانستان میں باقاعدہ ایئرفورس کا وجود نہیں، جس کے باعث اسکائی نیوز کی پوسٹ پر ہزاروں افراد نے ردعمل دیتے ہوئے خبر کی درستگی پر سوالات اٹھائے۔

سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ اسکائی نیوز ماضی میں بھی پاکستان اور اس کی افواج کے خلاف متنازع رپورٹس کے باعث تنقید کی زد میں رہا ہے، جبکہ چینل کی اینکر یلدہ حکیم پر بھی پاکستان مخالف بیانیہ پھیلانے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Feb 26, 2026 11:25 PM |
دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

 Feb 26, 2026 07:59 PM |

متعلقہ

Express News

انسانی حقوق کونسل اجلاس؛ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھارت کو دوٹوک جواب

Express News

انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند؛ امریکا نے ایران کے سامنے 3 مطالبات رکھ دیئے

Express News

باپ کو قتل کرکے لاش کے ٹکڑے ڈرم میں چھپا دیئے؛ بیٹے کے دل دہلادینے والے انکشافات

Express News

امریکا کے سابق وزیر خزانہ ایپسٹین جنسی اسکینڈل میں نام آنے پر مستعفی

Express News

بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل؛ بل گیٹس کا روسی خواتین کیساتھ غیر ازدواجی تعلقات کا اعتراف

Express News

ایپسٹین جنسی اسکینڈل؛ ہلیری کلنٹن کی ایوانِ نمائندگان کے پینل کے سامنے پیشی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو