کابل اور پکتیا میں پاک فوج کے فضائی حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی

کابل میں افغان طالبان رجیم کے دو ہیڈکوارٹرز اور پکتیا میں ایک کور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

گزشتہ رات افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں افواج پاکستان کی بھرپور اور موثر کارروائیاں جاری ہیں۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن ضرب للحق کے تحت اب تک 72 افغان طالبان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے جبکہ دشمن کی 16 چیک پوسٹیں تباہ اور 7 پر قبضہ کر لیا گیا، جبکہ موثر جوابی کارروائی میں 30 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور اے پی سیز تباہ کر دیا گیا۔

آپریشن ضرب للحق میں پاک فضائیہ کے طیاروں کے حملے بھی جاری ہیں، فضائی کارروائی میں افغان طالبان رجیم کی مختلف اہم فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔    

ذرائع کا کہنا ہے کہ تازہ فضائی حملوں میں کابل میں دو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیے گئے جس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کابل کے ایک حصے میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔

ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پکتیا میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے افغان طالبان رجیم کے ایک کور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا ہے، جو مکمل طور پر آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قندھار میں فضائی حملے کے دوران ایک کور ہیڈ کوارٹر اور ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا، جبکہ ایمونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیس بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔

افغان صوبے ننگرہار میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے ایک بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Feb 26, 2026 11:25 PM |
دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

 Feb 26, 2026 07:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاک فوج افغان سرحد پر بھرپور اور مؤثر جواب دے رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی، عطاء اللہ تارڑ

Express News

نائب وزیراعظم سے قطری وزیرخارجہ کا رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال

Express News

لاہور میں دہشت گردی کا خطرہ، تھریٹ الرٹ جاری

Express News

پاکستان کا طالبان رجیم کو بھرپور جواب، 30 افغان اہلکار ہلاک، متعدد چیک پوسٹیں تباہ

Express News

انسانی حقوق کونسل اجلاس؛ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھارت کو دوٹوک جواب

Express News

حکومت کو مزید بیرونی قرضے نہ لینے کا مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو