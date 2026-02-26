کابل اور پکتیا میں پاک فوج کے فضائی حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی

گزشتہ رات افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں افواج پاکستان کی بھرپور اور موثر کارروائیاں جاری ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن ضرب للحق کے تحت اب تک 72 افغان طالبان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے جبکہ دشمن کی 16 چیک پوسٹیں تباہ اور 7 پر قبضہ کر لیا گیا، جبکہ موثر جوابی کارروائی میں 30 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور اے پی سیز تباہ کر دیا گیا۔
آپریشن ضرب للحق میں پاک فضائیہ کے طیاروں کے حملے بھی جاری ہیں، فضائی کارروائی میں افغان طالبان رجیم کی مختلف اہم فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ تازہ فضائی حملوں میں کابل میں دو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیے گئے جس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کابل کے ایک حصے میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔
ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پکتیا میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے افغان طالبان رجیم کے ایک کور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا ہے، جو مکمل طور پر آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قندھار میں فضائی حملے کے دوران ایک کور ہیڈ کوارٹر اور ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا، جبکہ ایمونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیس بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔
افغان صوبے ننگرہار میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے ایک بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا۔