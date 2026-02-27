کراچی میں متعدد پولیس مقابلوں کے بعد 15 ڈاکو مسروقہ سامان سمیت گرفتار

سرسید پولیس نے سیکٹر ایدھی ہوم کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا

ویب ڈیسک February 27, 2026
facebook whatsup

سکھن ، شریف آباد ، فیروزآباد ، سرسید ، جیکسن ، خواجہ اجمیر نگری ، نیوکراچی انڈسٹریل ایریا اور شارع نورجہاں پولیس نے مبیہ مقابلوں کے بعد 13 زخمی سمیت 15 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق سکھن پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب قاسم ٹاؤن سویرا فلور مل کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 3 زخمی سمیت 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 5 پستولیں بمعہ گولیاں ، موبائل فونز اور کیش رقم برآمد کی گئی۔

شریف آباد پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب غریب آباد ریلوے پھاٹک کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ،  گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون اور کیش رقم برآمد کی گئی۔

فیروزآباد پولیس اور شاہین فورس کے اہلکاروں نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب شہید ملت روڈ سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، گرفتار ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا ، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، چھینے گئے موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔

سرسید پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب سیکٹر C/2-11 ایدھی ہوم کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، دو موبائل فونز ، اور کیش رقم برآمد کی گئی۔

جیکسن پولیس نے شیریں جناح کالونی سکندرآباد ابراہیم مسجد کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت 25 سالہ احسان اللہ ولد محمد کمال اور 21 سالہ حبیب اللہ ولد مطلب کے ناموں سے کی گئی۔

خواجہ اجمیر نگری پولیس نے سیکٹر B-3/5 رحمانیہ موڑ نارتھ کراچی سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، گرفتار ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا ، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون اور کیش رقم برآمد کی گئی۔

نیوکراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے صبا چورنگی سیکٹر B-6 نیو کراچی سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 2 پستولیں بمعہ گولیاں ، دو موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔

شارع نورجہاں پولیس نے نارتھ ناظم آباد بلاک ٹی ٹنکی گراؤںڈ کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 زخمی سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے دو پستولیں بمعہ گولیاں ، چار چھینے گئے موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Feb 26, 2026 11:25 PM |
دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

 Feb 26, 2026 07:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاک فوج افغان سرحد پر بھرپور اور مؤثر جواب دے رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی، عطاء اللہ تارڑ

Express News

نائب وزیراعظم سے قطری وزیرخارجہ کا رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال

Express News

لاہور میں دہشت گردی کا خطرہ، تھریٹ الرٹ جاری

Express News

پاکستان کا طالبان رجیم کو بھرپور جواب، 30 افغان اہلکار ہلاک، متعدد چیک پوسٹیں تباہ

Express News

انسانی حقوق کونسل اجلاس؛ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھارت کو دوٹوک جواب

Express News

حکومت کو مزید بیرونی قرضے نہ لینے کا مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو