کراچی میں متعدد پولیس مقابلوں کے بعد 15 ڈاکو مسروقہ سامان سمیت گرفتار

سکھن ، شریف آباد ، فیروزآباد ، سرسید ، جیکسن ، خواجہ اجمیر نگری ، نیوکراچی انڈسٹریل ایریا اور شارع نورجہاں پولیس نے مبیہ مقابلوں کے بعد 13 زخمی سمیت 15 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق سکھن پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب قاسم ٹاؤن سویرا فلور مل کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 3 زخمی سمیت 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 5 پستولیں بمعہ گولیاں ، موبائل فونز اور کیش رقم برآمد کی گئی۔
شریف آباد پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب غریب آباد ریلوے پھاٹک کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون اور کیش رقم برآمد کی گئی۔
فیروزآباد پولیس اور شاہین فورس کے اہلکاروں نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب شہید ملت روڈ سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، گرفتار ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا ، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، چھینے گئے موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔
سرسید پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب سیکٹر C/2-11 ایدھی ہوم کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، دو موبائل فونز ، اور کیش رقم برآمد کی گئی۔
جیکسن پولیس نے شیریں جناح کالونی سکندرآباد ابراہیم مسجد کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت 25 سالہ احسان اللہ ولد محمد کمال اور 21 سالہ حبیب اللہ ولد مطلب کے ناموں سے کی گئی۔
خواجہ اجمیر نگری پولیس نے سیکٹر B-3/5 رحمانیہ موڑ نارتھ کراچی سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، گرفتار ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا ، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون اور کیش رقم برآمد کی گئی۔
نیوکراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے صبا چورنگی سیکٹر B-6 نیو کراچی سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 2 پستولیں بمعہ گولیاں ، دو موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔
شارع نورجہاں پولیس نے نارتھ ناظم آباد بلاک ٹی ٹنکی گراؤںڈ کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 زخمی سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے دو پستولیں بمعہ گولیاں ، چار چھینے گئے موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔