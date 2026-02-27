کابل اور اسلام آباد کو مذاکرات کی دعوت، تہران نے تازہ کشیدگی میں ثالثی کی پیشکش کردی

عباس عراقچی نے زور دیا کہ دونوں ملک اپنے اختلافات کو بات چیت اور حسنِ ہمسائیگی کے اصولوں کے تحت حل کریں

ویب ڈیسک February 27, 2026
تہران: ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے افغانستان اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بات چیت اور حسنِ ہمسائیگی کے اصولوں کے تحت حل کریں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ رمضان المبارک صبر، برداشت اور اسلامی یکجہتی کا مہینہ ہے، اس لیے دونوں ممالک کو کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو ترجیح دینی چاہیے۔

Express News

پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان کے سول آبادی پر حملے

انہوں نے کہا کہ ایران اس عمل میں تعاون کے لیے تیار ہے اور کابل و اسلام آباد کے درمیان تعمیری مکالمے، باہمی اعتماد اور تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کر سکتا ہے۔

ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں سرحدی کشیدگی کے واقعات پر تشویش پائی جا رہی ہے۔
