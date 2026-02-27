پنجاب میں ایگریکلچر انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70 ہزار روپے مقرر کرنے کا فیصلہ

 16.5 ملین ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ٹارگٹ مکمل، 22.30 میٹرک ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے

ویب ڈیسک February 27, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی مخلصانہ کاوشوں سے پنجاب کو 5 لاکھ ٹن سے زائد ' آلو' کی ایکسپورٹ کے آرڈر مل گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی زراعت میں بڑی اصلاحات کا مشن، کسان کو خود مختار بنانے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں روایتی کھیتی باڑی سے جدید زراعت تک کسان کی تقدیر بدلنے والے بڑے فیصلے کیے گئے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا ایگریکلچر انٹرنز اب 'اپنا کھیت، اپنا روزگار' پروگرام کا حصہ ہوں گے جس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ایگریکلچر انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70ہزار روپے کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ روف ٹاپ ہائیڈرو پونک“ پراجیکٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں دو مرلہ چھت پر 280 سے 350 پودے لگائے جا سکیں گے۔

پنجاب میں فوڈ سکیورٹی کا نیا دور--وزیر مریم نواز کی ہائیڈرو پونک سکیم سے سبزیوں کی پیداوار 32 گنا تک بڑھنے سکے گی

جنوبی پنجاب تھل ایریا کی7 ملین ایکڑ اراضی کو”ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان تھل“ ایریا کے تحت قابل کاشت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کے چوتھے فیز کی منظوری دے دی۔ گرین ٹریکٹر پروگرام فیز فور میں ہائی ہارس پاور ٹریکٹر پر 15لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کم ہارس پاور ٹریکٹر پر سبسڈی 5لاکھ سے 7 لاکھ روپے کر دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ”آن فارم رین ہارویسٹنگ“ کے لئے ”گراؤنڈ ری چارج ویل /کنواں“ بنانے کا پراجیکٹ متعارف کرایا گیا ہے۔

گراؤنڈ ری چارج ویل /کنواں“ کے ذریعے بارش کا پانی کنویں میں ڈالنے کا سسٹم لگایا جائے گا۔ لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات میں ایک ہزار ”گراؤنڈ ری چارج ویل /کنواں“ پر5 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔

ایک ہزار”آن فارم رین ہارویسٹنگ“ پونڈ پر70فیصد سبسڈی دی جائے گی۔ ملتان، ساہیوال، بہاولپور اور سرگودھا ”ماڈل ایگریکلچر مال“ پر 462 ملین روپے کی ریکارڈ سیل کی گئی۔

50کلو میٹر تک ”ماڈل ایگریکلچر مال“ سے ہوم ڈیلیوری بھی دی جائے گی جبکہ ایگریکلچر انٹرن شپ پروگرام کے تحت 15لاکھ کاشتکاروں سے فرداً فرداً رابطوں کا ریکارڈ رکھا جائیگا۔

 محکمہ زراعت پنجاب 50 نئے بلڈوزر بھی خریدے گا۔ ”اپنا کھیت، اپنا روزگار“ کے تحت فی ایکڑ 50ہزار فنانشل سپورٹ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔

 16.5 ملین ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ٹارگٹ مکمل، 22.30 میٹرک ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Feb 26, 2026 11:25 PM |
دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

 Feb 26, 2026 07:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاک فوج افغان سرحد پر بھرپور اور مؤثر جواب دے رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی، عطاء اللہ تارڑ

Express News

نائب وزیراعظم سے قطری وزیرخارجہ کا رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال

Express News

لاہور میں دہشت گردی کا خطرہ، تھریٹ الرٹ جاری

Express News

پاکستان کا طالبان رجیم کو بھرپور جواب، 30 افغان اہلکار ہلاک، متعدد چیک پوسٹیں تباہ

Express News

انسانی حقوق کونسل اجلاس؛ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھارت کو دوٹوک جواب

Express News

حکومت کو مزید بیرونی قرضے نہ لینے کا مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو