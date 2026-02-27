پنجاب میں ایگریکلچر انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70 ہزار روپے مقرر کرنے کا فیصلہ

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی مخلصانہ کاوشوں سے پنجاب کو 5 لاکھ ٹن سے زائد ' آلو' کی ایکسپورٹ کے آرڈر مل گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی زراعت میں بڑی اصلاحات کا مشن، کسان کو خود مختار بنانے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں روایتی کھیتی باڑی سے جدید زراعت تک کسان کی تقدیر بدلنے والے بڑے فیصلے کیے گئے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا ایگریکلچر انٹرنز اب 'اپنا کھیت، اپنا روزگار' پروگرام کا حصہ ہوں گے جس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ایگریکلچر انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70ہزار روپے کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ روف ٹاپ ہائیڈرو پونک“ پراجیکٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں دو مرلہ چھت پر 280 سے 350 پودے لگائے جا سکیں گے۔
پنجاب میں فوڈ سکیورٹی کا نیا دور--وزیر مریم نواز کی ہائیڈرو پونک سکیم سے سبزیوں کی پیداوار 32 گنا تک بڑھنے سکے گی
جنوبی پنجاب تھل ایریا کی7 ملین ایکڑ اراضی کو”ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان تھل“ ایریا کے تحت قابل کاشت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کے چوتھے فیز کی منظوری دے دی۔ گرین ٹریکٹر پروگرام فیز فور میں ہائی ہارس پاور ٹریکٹر پر 15لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کم ہارس پاور ٹریکٹر پر سبسڈی 5لاکھ سے 7 لاکھ روپے کر دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ”آن فارم رین ہارویسٹنگ“ کے لئے ”گراؤنڈ ری چارج ویل /کنواں“ بنانے کا پراجیکٹ متعارف کرایا گیا ہے۔
گراؤنڈ ری چارج ویل /کنواں“ کے ذریعے بارش کا پانی کنویں میں ڈالنے کا سسٹم لگایا جائے گا۔ لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات میں ایک ہزار ”گراؤنڈ ری چارج ویل /کنواں“ پر5 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔
ایک ہزار”آن فارم رین ہارویسٹنگ“ پونڈ پر70فیصد سبسڈی دی جائے گی۔ ملتان، ساہیوال، بہاولپور اور سرگودھا ”ماڈل ایگریکلچر مال“ پر 462 ملین روپے کی ریکارڈ سیل کی گئی۔
50کلو میٹر تک ”ماڈل ایگریکلچر مال“ سے ہوم ڈیلیوری بھی دی جائے گی جبکہ ایگریکلچر انٹرن شپ پروگرام کے تحت 15لاکھ کاشتکاروں سے فرداً فرداً رابطوں کا ریکارڈ رکھا جائیگا۔
محکمہ زراعت پنجاب 50 نئے بلڈوزر بھی خریدے گا۔ ”اپنا کھیت، اپنا روزگار“ کے تحت فی ایکڑ 50ہزار فنانشل سپورٹ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔
16.5 ملین ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ٹارگٹ مکمل، 22.30 میٹرک ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے۔