کسی کو بگاڑ کر نام سے پکارنا جائز نہیں اور جان بوجھ کر نام تبدیل کرنا بھی درست نہیں، مفتی صاحب

February 27, 2026
نامور پاکستانی اداکارہ عروہ اپنے نام کے ساتھ حسین کی جگہ انگلش میں ’ہوکین‘ لکھتی ہیں جس پر نجی ٹی وی کے پروگرام میں مفتی صاحب کا ردعمل وائرل ہوگیا۔ 

اس وقت مختلف ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشنز نشر ہو رہی ہیں، جن میں مختلف اسلامی مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے مفتیانِ کرام شرکت کرتے ہیں اور مختلف سماجی و مذہبی معاملات پر اسلامی نقطہ نظر اور فتاویٰ پیش کرتے ہیں۔

 

حال ہی میں نجی ٹی وی چینل کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مفتی صاحب نے اسلامی ناموں کو جان بوجھ کر تبدیل یا ماڈرن انداز دینے کے رجحان پر گفتگو کی۔

انہوں نے اداکارہ عروہ حسین (Urwa Hocane) کی جانب سے مبینہ طور پر حسین کی اسپیلنگ کو ’ہوکین‘ کرنے پر بھی اپنی رائے دی۔

پروگرام کے میزبان کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ ’مفتی صاحب آج کل سیلیبریٹیز جان بوجھ کر اسپیلنگ تبدیل کر رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا مؤقف ہے کہ جیسے عروہ نے حسین کو ہوکین کر دیا ہے، جن کا اصل نام حسین ہے مگر اسے ہوکین بولا جاتا ہے؟

جس پر مفتی صاحب نے جواب دیا کہ کسی کو بگاڑ کر نام سے پکارنا جائز نہیں ہے اور ہوکین عربی میں کوئی نام نہیں لہذا اس طرح کے ناموں سے پکارنا درست نہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ حضرت علی ابنِ ابی طالبؓ نے ایک شخص کو دیکھا جو کسی کا نام بگاڑ کر پکار رہا تھا تو فرمایا کہ تم اس پر ظلم کر رہے ہو، کیونکہ کسی کا نام درست ادا کرنا اس کا حق ہے، یہ نام اس کے والدین نے رکھا ہوتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اسلامی نام رکھتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے، جیسے محمد نام رکھنے سے بعض لوگ اس لیے گریز کرتے ہیں کہ اس کے تقاضے اور احترام زیادہ ہیں، اسی طرح جان بوجھ کر نام تبدیل کرنا بھی درست نہیں۔

 
