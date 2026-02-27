چرچ آف پاکستان کے سربراہ کا قوم سے پاک فوج کیلئے دعاؤں کی اپیل

مسیحی امن اپنے پیارے وطن پاکستان اور مسلح و دفاعی افواج سے اظہار یکجہتی کے لئے شمعیں روشن کریں گے

ویب ڈیسک February 27, 2026
facebook whatsup

چرچ آف پاکستان کے سربراہ و قومی پیغام امن کمیٹی کے مرکزی رہنما آرچ بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل نے مسیحی روزوں کے دوسرے اتوار کے روز قوم سے پاکستان اور اپنی مسلح افواج سے یکجہتی کے لئے شمعیں روشن کرنے اور دعائیں کرنے کی اپیل کی ہے۔

اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا آج پاکستان کی باوقار قوم اور ہماری دلیر مسلح افواج وطن کی سالمیت اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں امن، استحکام اور علاقائی سالمیت پرپاکستانی قوم  کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہمہ گیر، بروقت اور فیصلہ کن ہے، اور وہ دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ روزوں کے ایام میں ہمارے پڑوسی ملک کو سوچنا چاہیئے کہ ہم ان ایام کو شرپسندی کی بجائے عبادات میں گزاریں اورخداوند  کریم سے حکمت بردباری اور اپنے لئے استحکام و رہنمائی مانگیں۔ دنیا پہلے ہی مایوسیوں بے چینی اور ابتری کا شکار ہے ۔ ہم امن کے شہزادے کے پیروکار ہوتے ہوئے تمام ممالک اور اقوام سے اپیل کرتے ہیں کہ دنیا سے بد امنی اور جارحیت کے خاتمہ کے لئے مل کر کام کریں اور امن کو پنپنیں دیں۔

 انہوں نے مزید کہا اتوار کے روز مسیحی امن اپنے پیارے وطن پاکستان اور مسلح و دفاعی افواج سے اظہار یکجہتی کے لئے شمعیں روشن کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ادکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی صاحب کا موقف وائرل

ادکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی صاحب کا موقف وائرل

 Feb 27, 2026 12:39 PM |
فریال گوہر اور جمال شاہ نے طلاق کے 34 سال بعد اصل وجہ بتادی

فریال گوہر اور جمال شاہ نے طلاق کے 34 سال بعد اصل وجہ بتادی

 Feb 27, 2026 12:17 PM |
نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Feb 26, 2026 11:25 PM |

متعلقہ

Express News

پاک فوج افغان سرحد پر بھرپور اور مؤثر جواب دے رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی، عطاء اللہ تارڑ

Express News

نائب وزیراعظم سے قطری وزیرخارجہ کا رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال

Express News

لاہور میں دہشت گردی کا خطرہ، تھریٹ الرٹ جاری

Express News

پاکستان کا طالبان رجیم کو بھرپور جواب، 30 افغان اہلکار ہلاک، متعدد چیک پوسٹیں تباہ

Express News

انسانی حقوق کونسل اجلاس؛ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھارت کو دوٹوک جواب

Express News

حکومت کو مزید بیرونی قرضے نہ لینے کا مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو