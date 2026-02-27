چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم جہاں بھی ہو سکے اپنے پڑوسیوں سے امن قائم کریں گے لیکن انکی طرف سے پاکستان کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے سے ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگزی کا بھر پور جواب دیا جائے گا۔
چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز انشاء اللّٰہ قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گے، ہماری دعائیں اور حمایت انکے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد!
واضح رہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت جوابی حملوں میں اب تک 133 افغان خارجی جہنم واصل ہو گئے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔
پاک فوج نے 27 پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں جبکہ 7 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے.
موثر جوابی کارروائی میں 50 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور اے پی سیز تباہ کر دیا گیا۔