روس نے پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کیلئے ثالثی کی پیشکش کردی

ماسکو: روس نے افغانستان اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ سرحد پار جھڑپیں فوری طور پر بند کریں اور اپنے اختلافات سفارتی ذرائع سے حل کریں۔
روسی خبر رساں ایجنسی ریا نووستی کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی میں کمی لائیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر افغانستان اور پاکستان درخواست کریں تو روس ثالثی کا کردار ادا کرنے پر بھی غور کرے گا۔
روس نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں استحکام اور امن سب کے مفاد میں ہے اور جاری جھڑپیں علاقائی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔