اے ایس ایف کی پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی، 866 گرام آئس ہیروئن برآمد

اے ایس ایف نے بروقت پروفائلنگ اور جدید اسکریننگ کے ذریعے منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی

ویب ڈیسک February 27, 2026
اے ایس ایف نے پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 866 گرام آئس ہیروئن برآمد کرلی ہے۔

تفصیلات کے مطابق اے ایس ایف نے بروقت پروفائلنگ اور جدید اسکریننگ کے ذریعے پشاور تا دوحہ پرواز کے ایک مسافر کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔

اسکریننگ کے دوران مسافر نورالحق کے جوتوں اور شولڈر بیگ میں مشکوک کثافت کی نشاندہی پر تلاشی لی گئی۔ جس کے نتیجے میں دونوں جوتوں کے تلوؤں میں مہارت سے چھپائی گئی 866 گرام آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی۔

ملزم کو برآمد شدہ منشیات سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔
