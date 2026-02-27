وہ اُس دن کو پچھتائیں گے، جس وقت اُنہوں نے بلااشتعال فائرنگ اور حملہ کیا، طلال چوہدری

افغان عبوری حکومت اُن دہشت گردوں کے دکھ میں ساتھ دے رہی ہے جن پر ہم نے کچھ دن پہلے حملہ کیا، وزیر مملکت

ویب ڈیسک February 27, 2026
فائل فوٹو
اسلام آباد:

وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری کا کہنا ہے کہ اُس دن کو وہ پچھتائیں گے، جس وقت اُنہوں نے کل بلااشتعال فائرنگ اور حملہ کیا، اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔

پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو  کرتے ہوئے طلال چوہدری نے کہا کہ افغان عبوری حکومت اُن دہشت گردوں کے دکھ میں ساتھ دے رہی ہے جن پر ہم نے کچھ دن پہلے حملہ کیا۔

وزیر مملکت نے کہا کہ یہ پچھتائیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ پاکستان اپنی خودمختاری کی اور اپنے لوگوں کے امن کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوگی یہ سب نہیں چلے گا۔ ہمارے نوجوانوں کے گلے کاٹے جائیں، مساجد اور امام بارگاہوں پر حملے ہوں، اسکول بسز پر حملے ہوں، پاکستان یہ برداشت نہیں کرے گا۔

Express News

آپریشن غضب للحق؛ پاک فضائیہ کے حملے میں 133 افغان طالبان ہلاک، چیک پوسٹوں پرسفید جھنڈے لہرا دیے گئے

وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ اس کا خاتمہ ہوگا، اُس کے لیے کوئی آپشن یا کوئی بھی طریقہ استعمال کرنا پڑا تو کریں گے۔

واضح رہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت جوابی حملوں میں اب تک 133 افغان خارجی جہنم واصل ہو گئے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔

پاک فوج نے 27 پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں جبکہ 7 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ موثر جوابی کارروائی میں 50 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور اے پی سیز تباہ کر دیا گیا۔
