جنیوا مذاکرات کے ساتھ فوجی تیاری بھی تیز، امریکی بحری بیڑا جیرالڈ آر فورڈ اسرائیل پہنچ گیا

یہ بحری جہاز پیر کے روز یونان کے جزیرے کریٹ میں واقع امریکی اڈے پر موجود تھا

ویب ڈیسک February 27, 2026
facebook whatsup

واشنگٹن / تل ابیب: امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران امریکی بحریہ کا طیارہ بردار بحری جہاز USS Gerald R. Ford اسرائیل پہنچ گیا ہے۔

امریکا اور ایران کے درمیان 26 فروری کو جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا نیا دور بھی منعقد ہوا، تاہم اس کے ساتھ ہی واشنگٹن کی جانب سے تہران پر فوجی دباؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

یہ بحری جہاز پیر کے روز یونان کے جزیرے کریٹ میں واقع امریکی اڈے پر موجود تھا۔ ایتھنز میں امریکی سفارت خانے نے جہاز کی موجودگی پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے سوالات واشنگٹن میں پینٹاگون کو بھیج دیے۔

امریکی صدر ٹرمپ گزشتہ سال ایران پر حملوں کا حکم دے چکے ہیں اور وہ بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ اگر ایران اپنے متنازع جوہری پروگرام پر نیا معاہدہ نہ کرے تو مزید فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند؛ امریکا نے ایران کے سامنے 3 مطالبات رکھ دیئے

مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام ایٹمی ہتھیار کی تیاری کی طرف بڑھ سکتا ہے، تاہم تہران اس الزام کی تردید کرتا ہے۔

https://x.com/i/broadcasts/1pKkOyOvXqmKj?s=20

رپورٹس کے مطابق مشرقِ وسطیٰ میں اس وقت امریکا کے ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز USS Abraham Lincoln سمیت درجن سے زائد جنگی جہاز موجود ہیں، جن میں نو ڈسٹرائرز اور دیگر جنگی بحری جہاز شامل ہیں۔

خطے میں بیک وقت دو امریکی طیارہ بردار جہازوں کی موجودگی کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ادکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی صاحب کا موقف وائرل

ادکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی صاحب کا موقف وائرل

 Feb 27, 2026 12:39 PM |
فریال گوہر اور جمال شاہ نے طلاق کے 34 سال بعد اصل وجہ بتادی

فریال گوہر اور جمال شاہ نے طلاق کے 34 سال بعد اصل وجہ بتادی

 Feb 27, 2026 02:48 PM |
نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Feb 26, 2026 11:25 PM |

متعلقہ

Express News

انسانی حقوق کونسل اجلاس؛ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھارت کو دوٹوک جواب

Express News

انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند؛ امریکا نے ایران کے سامنے 3 مطالبات رکھ دیئے

Express News

باپ کو قتل کرکے لاش کے ٹکڑے ڈرم میں چھپا دیئے؛ بیٹے کے دل دہلادینے والے انکشافات

Express News

امریکا کے سابق وزیر خزانہ ایپسٹین جنسی اسکینڈل میں نام آنے پر مستعفی

Express News

بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل؛ بل گیٹس کا روسی خواتین کیساتھ غیر ازدواجی تعلقات کا اعتراف

Express News

ایپسٹین جنسی اسکینڈل؛ ہلیری کلنٹن کی ایوانِ نمائندگان کے پینل کے سامنے پیشی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو