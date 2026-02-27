فتنۃ الخوارج کی ایبٹ آباد، صوابی اور نوشہرہ میں ڈرونز سے حملوں کی کوشش ناکام

پاکستان کے اینٹی ڈرون سسٹمز نے تمام ڈرونز کو گرا دیا، سیکیورٹی ذرائع

ویب ڈیسک// ویب ڈیسک February 27, 2026
افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کی ایبٹ آباد، صوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرونز سے حملہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے اینٹی ڈرون سسٹمز نے تمام ڈرونز کو گرا دیا، ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

ان واقعات نے ایک بار پھر افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے درمیان گھناؤنے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے وفاقی وزیرِ اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تصدیق کی کہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے ایبٹ آباد، صوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرونز سے حملے کی کوشش کی ہے۔

وزیرِ اطلاعات نے کہا کہ ان واقعات نے ایک بار پھر سے افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے درمیان براہ راست روابط کو بے نقاب کر دیا ہے۔
