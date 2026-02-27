بانی پی ٹی آئی کی الشفاء اسپتال منتقلی سے متعلق درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کردیے

ایڈووکیٹ آن ریکارڈ کے بغیر دائر کی گئی متفرق درخواست قابل سماعت نہیں، رجسٹرار آفس

ویب ڈیسک February 27, 2026
اسلام آباد:

بانی پی ٹی آئی کی الشفاء انٹرنیشنل اسپتال منتقلی سے متعلق متفرق درخواست پر رجسٹرار آفس نے 2 اعتراضات عائد کر دیے۔

رجسٹرار آفس کے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ 12 فروری کے حکمنامے میں سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا درخواست گزار دادرسی کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع کرے۔

پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری مرکزی کیس زیر التوا ہے جبکہ دوسرے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ متفرق درخواست ایڈووکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے دائر ہی نہیں کی گئی۔

رجسٹرار آفس نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز 2025 کے تحت ایڈووکیٹ آن ریکارڈ کے بغیر دائر کی گئی متفرق درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، متفرق درخواست واپس کی جاتی ہے۔
