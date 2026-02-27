کراچی:
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں آج سونے کی مستحکم رہی جبکہ چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 5ہزار 178ڈالر کی سطح پر مستحکم رہی۔
مقامی مارکیٹ میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 5لاکھ 40ہزار 562روپے اور فی دس گرام سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4لاکھ 63ہزار 444روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔
سونے کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت 270 روپے کے اضافے سے 9ہزار 474 روپے کی سطح پر آگئی جبکہ فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 232روپے کے اضافے سے 8ہزار 122روپے کی سطح پر آگئی۔