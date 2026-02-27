قومی اسمبلی میں جے یو آئی ایک نشست سے محروم، پشتونخواہ ملی پارٹی کا امیدوار کامیاب قرار

سپریم کورٹ نے این اے 251 انتخابی عذرداری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

ویب ڈیسک February 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے این اے 251 انتخابی عذرداری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کردیا۔

سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے مختصر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے الیکشن ٹربیونل بلوچستان کا 24 نومبر 2025 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔

سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ این اے 251 ژوب سے خوشحال خان کاکڑ کو کامیاب امیدوار قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن انکی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کرے، کیس کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔

واضح رہے کہ عام انتخابات میں جے یو آئی ف کے سید سمیع اللہ کو کامیاب قرار دیا گیا تھا، پشتونخواہ ملی پارٹی کے خوشخال خان کاکڑ نے جے یو آئی امیدوار کی کامیابی کو الیکشن ٹربیونل میں چیلنج کیا تھا۔

خوشخال خان کاکڑ نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے فارم 45 ڈاؤن لوڈ کرکے ٹربیونل میں درخواست دی جس پر الیکشن ٹربیونل نے 10 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا، 10 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کو دونوں امیدواروں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ 

خوشخال خان کاکڑ کا موقف تھا فارم 45 کے مطابق مجھے کامیاب امیدوار قرار دیا جائے جبکہ سمیع اللہ کا موقف تھا سپریم کورٹ میری کامیابی کے نوٹیفکیشن کو برقرار رکھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ادکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی صاحب کا موقف وائرل

ادکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی صاحب کا موقف وائرل

 Feb 27, 2026 12:39 PM |
فریال گوہر اور جمال شاہ نے طلاق کے 34 سال بعد اصل وجہ بتادی

فریال گوہر اور جمال شاہ نے طلاق کے 34 سال بعد اصل وجہ بتادی

 Feb 27, 2026 02:48 PM |
نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Feb 26, 2026 11:25 PM |

متعلقہ

Express News

پاک فوج افغان سرحد پر بھرپور اور مؤثر جواب دے رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی، عطاء اللہ تارڑ

Express News

نائب وزیراعظم سے قطری وزیرخارجہ کا رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال

Express News

لاہور میں دہشت گردی کا خطرہ، تھریٹ الرٹ جاری

Express News

پاکستان کا طالبان رجیم کو بھرپور جواب، 30 افغان اہلکار ہلاک، متعدد چیک پوسٹیں تباہ

Express News

انسانی حقوق کونسل اجلاس؛ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھارت کو دوٹوک جواب

Express News

حکومت کو مزید بیرونی قرضے نہ لینے کا مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو