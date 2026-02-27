راولپنڈی میں محبت کی شادی پر لڑکی کے قتل کا حکم دینے والے جرگے کے سربراہ کی ضمانت منظور

مقدمہ 21 جولائی 2024 کو راولپنڈی کے تھانہ پیرودھائی میں درج ہوا

فوٹو: فائل

راولپنڈی کے علاقے پیرودھائی میں غیر کے نام پر خاتون کو قتل کرنے کا حکم دینے والے جرگے کے سربراہ کی عدالت نے ضمانت منظور کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق راولپنڈی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نادیہ اکرام نے سدرہ بی بی کو قتل کرنے کا حکم دینے والے جرگے کے سربراہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔

عدالت نے ملزم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 20، 20 لاکھ روپے کے دو مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔

واضح رہے کہ سدرہ بی بی کو محبت کی شادی کرنے پر جرگہ حکم پر بے دردی سے قتل کیا گیا جس کا مقدمہ 21 جولائی 2024 کو راولپنڈی کے تھانہ پیرودھائی میں درج ہوا۔

مقدمہ کے تمام 17 ملزمان والد بھائیوں سسر شوہر پر فرد جرم بھی عائد کی جاچکی ہے جبکہ مرکزی ملزم پر افغانی ہونے کا الزام ہے، اس حوالے سے نادرا نے جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔
