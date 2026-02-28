موبائل فون نے شہری کو کتے کے حملے سے بچا لیا

برازیلی شہری نوکری سے واپسی پر کتوں کے حملے کا شکار ہوئے

ویب ڈیسک February 28, 2026
برازیل میں دو کتوں کے حملے کا شکار بننے والے شخص کو اس کی پتلون کی جیب میں رکھے موبائل نے بچا لیا۔

برازیل کے شہر کاسکیول سے تعلق رکھنے ولے رینالڈو نے حملے سے متعلق بتایا کہ وہ اپنی نوکری سے واپس گھر جا رہے تھے جب دو کتوں نے ان کا راستہ روکا۔ اس سے پہلے وہ خطرے کا ادراک کرتے کتے ان پر حملہ کر چکے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ ایک کتے نے ان کی گردن پر حملہ کیا جس کو انہوں نے مار کر ہٹایا۔ پھر اس نے ٹانگ پر کاٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے جبڑے میں ان کا فون آگیا اور اس کی بیٹری پھٹ گئی۔ یہ معاملہ خطرناک تھا لیکن اس نے میری زندگی بچا لی۔

رینالڈو نے بتایا کہ انہوں نے فون 20 دن پہلے ہی لیا تھا۔
