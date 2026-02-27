اہم آسٹریلوی کھلاڑی بھارت کیخلاف سیریز سے باہر

سوفی مولینکس بھارت کے خلاف باقی ماندہ سیریز سے باہر ہوگئیں

February 27, 2026
آسٹریلیا ویمنز ٹیم کی کھلاڑی سوفی مولینیکس ہوبارٹ میں بھارت کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ سے قبل کمر میں تکلیف کے باعث ملٹی فارمیٹ سیریز سے باہر ہوگئیں۔

کرک انفو کے مطابق انجری کے باعث ان کی دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے دستیابی مشکوک ہوگئی ہے۔ اس دورے پر وہ پہلی بار تمام فارمیٹ میں کپتانی کا چارج سنبھالنے والی تھیں۔

آسٹریلوی ویمنز اسکواڈ کو مارچ کے وسط میں کیریئبیئن روانہ ہونا ہے اور سلیکٹر شان فلیگلر پُر امید ہیں کہ سوفی مولینیکس اس وقت تک دستیاب ہوں گی۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلیکٹر کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سوفی کمر کی تکلیف میں مبتلا تھیں۔ جس کا مطلب ہے کہ بدقسمتی سے وہ باقی ماندہ سیریز کا حصہ نہیں ہوں گی۔

انہوں نے بتایا کہ ٹیم ان کی ویسٹ انڈیز سیریز میں واپسی کی جانب دیکھ رہی ہے اور ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتی۔
