ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کیلئے کیا کرنا ہوگا؟

انگلینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ کو شکست، پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کے لیے راہ نکل آئی

ویب ڈیسک February 27, 2026
سپر ایٹ مرحلے میں انگلینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ کی شکست کے بعد پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کے لیے راہ نکل آئی۔

پالیکیلے میں شیڈول میچ میں سری لنکا کے خلاف فتح کے بعد پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پوائنٹس برابر ہو جائیں جس کے بعد فیصلہ نیٹ رن ریٹ پر ہوگا۔

کرک انفو کے مطابق نیٹ رن ریٹ کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو سری لنکا کے خلاف 64 یا زائد رنز سے فتح حاصل کرنی ہوگی۔ جبکہ دوسری بیٹنگ کی صورت میں پاکستان کو ہدف کا تعاقب 13.1 اوورز میں کرنا ہوگا۔

واضح رہے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں کیویز کو انگلینڈ کےخلاف چار وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
