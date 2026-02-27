پاک افغان کشیدگی کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کیلیے خیبر پختونخوا پولیس کو ہائی الرٹ کردیا گیا جبکہ آئی جی نے رمضان میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے صوبہ بھر کے ریجنل پولیس افسران اور ضلعی پولیس افسران کو ہدایت کی ہے کہ امن و امان کو درپیش موجودہ چیلنجز اور رمضان المبارک کے دوران ممکنہ خطرات کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت، مربوط اور مؤثر بنایا جائے۔
انہوں نے سنٹرل پولیس آفس پشاور سے جاری احکامات میں کہا کہ دہشت گرد عناصر مایوسی کے عالم میں پرامن عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں، تاہم پولیس ہر قیمت پر ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنائے گی اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔
آئی جی پی نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ خود فیلڈ میں مو جود رہ کر اپنی ٹیموں کی قیادت کریں، سرحد پار کشیدگی اور حالیہ واقعات کے تناظر میں جامع حکمت عملی ترتیب دیں اور ممکنہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات اٹھائیں۔
انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران مساجد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر رضا کار ٹیمیں تشکیل دینے، نماز، تراویح اور جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر داخلی و خارجی راستوں پر نگرانی سخت کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔
آئی جی نے ہائی الرٹ پیٹرولنگ، موبائل اور پیدل گشت میں اضافے، چیک پوسٹوں پر تعینات اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹ سے لیس کرنے، اہم شاہراہوں اور افطاری کے اوقات میں خصوصی گشت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
انہوں نے ایس ڈی پی اوز کو رش کے اوقات میں خود نگرانی کرنے اور عوامی و تفریحی مقامات پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
آئی جی پی نے مزید ہدایت کی کہ اہم تنصیبات، عبادت گاہوں، بازاروں، ہسپتالوں، پیٹرول پمپوں، بینکوں، مالیاتی اداروں اور دیگر حساس مقامات کی خصوصی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے جبکہ ہوٹلوں، سراؤں اور گیسٹ ہاؤسز کی باقاعدہ چیکنگ کا عمل تیز کیا جائے۔
انہوں نے عوام سے قریبی رابطہ رکھنے، مشتبہ سرگرمی یا اشیاء کی فوری اطلاع قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینے اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے پر بھی زور دیا۔
ذوالفقار حمید کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس ماضی میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر چکی ہے اور اس بار بھی دشمن کو ذلت آمیز شکست دے کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوائے گی۔
انہوں نے شہداء کو قوم کے محسن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کا ہر جوان ان کی قربانیوں کو مشعل راہ بنا کر امن دشمنوں اور دہشت گردی کے عفریت کا جڑ سے خاتمہ کرے گا۔