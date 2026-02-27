پاک افغان جنگ پر امریکی صدر ٹرمپ کا ردعمل سامنے آگیا

پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے مداخلت نہیں کروں گا اور پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، ٹرمپ

ویب ڈیسک February 27, 2026
امریکی صدر ٹرمپ نے پاک افغان جنگ سے متعلق ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے مداخلت نہیں کروں گا اوراس معاملے میں پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔

وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری جنگ میں مداخلت کریں گے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں مداخلت کر سکتا ہوں، تاہم پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔

صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نہایت شاندار انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھال رہا ہے، اس لیے وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔

امریکی صدر نے پاکستان کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس ایک عظیم وزیرِاعظم اور جنرل ہیں اور یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کی میں بے حد عزت کرتاہوں۔ پاکستان میں مضبوط قیادت موجود ہے جو معاملات کو احسن انداز میں چلا رہی ہے۔

Express News

پاک افغان کشیدگی پر سعودیہ اور ترکیہ متحرک، اہم سفارتی رابطے سامنے آگئے

دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور وہ ایران کی موجودہ پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، تاہم جمعے تک مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکا ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکا ایران کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے۔

 
