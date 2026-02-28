ہمارے دشمن کو گھر بسائیں لیکن دشمن کا کردار ادا نہ کریں، خواجہ آصف کا سراج الدین حقانی کو پیغام

اپنی سر زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں

ویب ڈیسک February 28, 2026
(فوٹو: فائل)

وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقا نی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے دشمن کو بیشک اپنے گھر بسائیں لیکن ان کے ساتھ ملکر ہمارے ساتھ دشمن کا کردار ادا نہ کریں۔ اپنی سر زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ہماری روایت ، ثقافت اور دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔

وزیردفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حقانی صاحب آپ کی ماضی کی جنگوں میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان دل وجان سے آپ کے ساتھ کھڑا تھا ۔ آپ ہمارے مہمان رہے آپ کے خاندانوں کی مہمان نوازی کی۔ تب کے لاکھوں مہمانوں میں لاکھوں ابھی بھی پاک سر زمین پہ پناہ گزین ہیں۔ ہماری پاک مٹی سے رزق کماتے ہیں۔ آپ بھی بمعہ خاندان ہمارے مہمان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کے جنگ لڑی۔ آپکا اور ہمارا ایک ہی ہدف تھا اور یہ ہدف آپکو اور ہمیں امریکا نے دیا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آپ کے بزرگوں سے لیکر تین نسلوں کی مہان نوازی کی ہے ۔ صلہ کیا ملا آپ ہمارے قاتلوں کو پناہ دیں، معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو سینے سے لگائیں ۔ ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنیں۔

Express News

غضب للحق کا مطلب کیا ہے اور افغانستان کیخلاف اس آپریشن کو یہ نام کیوں دیا گیا؟

انہوں نے حقانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں کابل گیا آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک درخواست کی تھی ہمارے دشمنوں کے حلیف نہ بنے اعانت نہ کریں۔ آپ نے رقم ما نگی ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے مگر ضمانت کوئی نہیں تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے ۔ اس نام کی ہی لاج رکھیں۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ آپ اپنے گھر راضی رہیں ہم اپنے گھر راضی ہیں۔
