آج رات چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا

دنیا میں کہیں سے بھی چاند کی سمت دیکھ کر قبلہ کا درست تعین کیا جا سکتا ہے

ویب ڈیسک February 28, 2026
مکہ مکرمہ:

سعودی عرب میں ہفتہ 28 فروری 2026 کی رات ایک منفرد فلکیاتی منظر دیکھا جائے گا جب چاند مسجد حرام کے عین اوپر ہوگا۔

مکہ مکرمہ میں رات 10 بج کر 24 منٹ 40 سیکنڈ پر چاند مقامی میریڈین لائن عبور کرتے ہوئے تقریباً 90 ڈگری کی بلندی پر پہنچ جائے گا، یعنی وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان میں بلند ترین مقام پر ہوگا۔

جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے مطابق یہ تعامد کا مظہر ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب چاند کا جھکاؤ کسی مقام کے عرض بلد کے برابر ہو جائے۔ اس موقع پر دنیا میں کہیں سے بھی چاند کی سمت دیکھ کر قبلہ کا درست تعین کیا جا سکتا ہے۔

ماہرین کے مطابق اس وقت چاند زمین سے تقریباً 3 لاکھ 74 ہزار کلومیٹر دور ہوگا، اس کی روشنی 91 فیصد ہوگی اور وہ تقریباً مکمل حالت میں نظر آئے گا۔

فلکیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منظر دوربین سے مزید واضح ہوگا جبکہ تاریک مقامات پر اسے آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
