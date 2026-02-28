ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس؛ ٹرائل کورٹ کارروائی کیخلاف ملزم کی درخواست خارج

ملزم ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھا جو قانونی طور پر درست حاضری تصور ہوتی ہے، فیصلہ

ویب ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup
اسلام آ باد:

ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں عدالت نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی کے خلاف ملزم کی درخواست خارج کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی کے خلاف ملزم عمر حیات کی درخواست خارج کر دی۔ یہ درخواست ملزم اور اس کے وکیل کی عدم موجودگی میں گواہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے خلاف دائر کی گئی تھی۔

کیس کی سماعت کے بعد جسٹس خادم حسین سومرو نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں قرار دیا گیا کہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی میں کوئی قانونی سقم، بے قاعدگی یا دائرہ اختیار کی غلطی نہیں پائی گئی۔

عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھا جو قانونی طور پر درست حاضری تصور ہوتی ہے۔

فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عدالتی آرڈر شیٹس کو درست اور مستند تسلیم کیا جاتا ہے ۔ ٹرائل کورٹ پر مقدمات کے جلد فیصلے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 10 اے کے تحت جلد ٹرائل کا حق انصاف کے وسیع تر عوامی مفاد کے لیے ضروری ہے۔

عدالت نے قرار دیا کہ وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتی سہولت کے بجائے مقدمے کی پیش رفت کے لیے عدالت میں دستیاب رہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ محض خدشات کی بنیاد پر کسی عدالتی افسر کے طرزِ عمل پر الزامات عائد کرنا درست نہیں کیونکہ جج کی کارروائی کے ساتھ غیر جانبداری کا تصور جڑا ہوتا ہے۔

عدالت نے ہدایت کی کہ مزید تاخیر کی صورت میں ملزم کو سرکاری خرچ پر وکیل فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی وکیل کو مستقبل میں ٹرائل کورٹ کے خلاف غیر مصدقہ الزامات لگانے سے گریز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔

واضح رہے کہ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ ملزم اور وکیل کی عدم موجودگی میں گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اس لیے ان بیانات کو خارج کر کے دوبارہ قلمبند کیا جائے، تاہم عدالت نے یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

Feb 28, 2026 10:09 AM |
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس؛ ٹرائل کورٹ کارروائی کیخلاف ملزم کی درخواست خارج

ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس؛ ٹرائل کورٹ کارروائی کیخلاف ملزم کی درخواست خارج

 Feb 28, 2026 11:33 AM |
تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

 Feb 27, 2026 08:12 PM |

متعلقہ

Express News

تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

Express News

اداکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی کا موقف وائرل

Express News

فریال گوہر اور جمال شاہ نے طلاق کے 34 سال بعد اصل وجہ بتادی

Express News

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Express News

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

Express News

سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو