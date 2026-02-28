نامور پاکستانی اداکارہ حبا بخاری نے پی ٹی وی کے پرانے وائرل کلپ میں اپنی تصویر پر ہونے والی بحث سے متعلق وضاحت کردی۔
حبا بخاری کا شمار پاکستان کی بڑی اداکاراؤں میں ہوتا ہے، گزشتہ 5 برسوں کے دوران وہ کئی کامیاب ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھاچکی ہیں۔
حبا بخاری کی اداکار دانش تیمور کے ساتھ جوڑی کو مداح بے حد پسند کرتے ہیں اور دونوں جلد ہی آنے والے ڈرامے ہمراہی میں ایک بار پھر ساتھ نظر آئیں گے۔
اداکارہ حال ہی میں فیصل قریشی کی رمضان ٹرانسمیشن میں بطور مہمان شریک ہوئیں جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پرانے وائرل کلپ کی حقیقت واضح کی۔
کچھ عرصہ قبل پی ٹی وی کی ایک میوزیکل نائٹ کا پرانا کلپ وائرل ہوا تھا، اس کلپ میں ایک کم عمر لڑکی نظر آئی جس کی شکل حیران کن طور پر حبا بخاری سے ملتی جلتی تھی۔
سوشل میڈیا صارفین یہ جاننے کے لیے بے تاب تھے کہ آیا وہ واقعی حبا بخاری تھیں یا ان کی کوئی ہم شکل بھی موجود ہے۔
تاہم، اب اداکارہ نے خود اس بارے میں وضاحت کر دی ہے۔
حبا بخاری نے بتایا کہ وہ واقعی اسی کلپ میں موجود تھیں، اس وقت وہ ساتویں یا آٹھویں جماعت میں پڑھتی تھیں اور یہ کلپ تقریباً 2011 کا ہے۔
وہ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ اس پروگرام میں گئی تھیں کیونکہ ان کے خاندان کا کوئی فرد پی ٹی وی کے ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ میں جان پہچان رکھتا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ بچپن میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میوزیکل شوز اور مشاعروں میں جایا کرتی تھیں، اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ انہیں اپنی عمر بتانے سے کوئی خوف یا جھجھک نہیں ہے۔