ڈیفنس فیز 7 میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان گرفتار

زخمی ملزمان کی شناخت محمد سفر ولد فضل احمد اور عبدالرحمان ولد محمد انور کے ناموں سے ہوئی ہے

ویب ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup

ڈیفنس فیز 7 میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جس میں 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئیں۔ 

تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ساؤتھ ڈیفنس کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 2 زخمیوں سمیت تین ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق تھانہ ڈیفنس پولیس دورانِ گشت فیز 7 ایکسٹینشن میں شوکت خانم ہسپتال کے قریب پہنچی تو مشتبہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فرار ہونے کی کوشش کی اور فائرنگ شروع کردی۔

پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی جس کے نتیجے میں دو زخمی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

پولیس کے مطابق زخمی ملزمان کی شناخت محمد سفر ولد فضل احمد اور عبدالرحمان ولد محمد انور کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ تیسرے گرفتار ملزم کا نام مزمل علی ولد زاہد بتایا گیا ہے۔

ملزمان کے قبضے سے دو عدد 30 بور پستول بمعہ 9 زندہ راؤنڈز، چار موبائل فونز اور ایک موٹر سائیکل برآمد کرلی گئی ہے۔ زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا ہے جبکہ تیسرے ملزم کو تھانے لے جایا گیا۔

ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ چیک کیا جارہا ہے اور مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، ادکارہ نے عمر بتادی

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، ادکارہ نے عمر بتادی

Feb 28, 2026 09:53 AM |
تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

 Feb 27, 2026 08:12 PM |
اداکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی کا موقف وائرل

اداکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی کا موقف وائرل

 Feb 27, 2026 05:51 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور، تھانے پر دہشتگردوں کا حملہ، پولیس کی بروقت کارروائی

Express News

آپریشن غضب للحق، خیبرپختونخوا میں ہائی الرٹ، مساجد انتظامیہ کیساتھ رضاکار ٹیمیں بنانے کی ہدایت

Express News

آپریشن غضب للحق، پاک فضائیہ کی لغمان میں اسڑائیک، بٹالین ہیڈکوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل تباہ

Express News

افغان طالبان کی جارحیت، باجوڑ میں سول آبادی پر گولے گرنے سے 2 افراد شہید، 8 زخمی

Express News

نیب کی کراچی میں سب سے بڑی ریکوری، 423.5 ارب مالیت کی زمین واگزار

Express News

روزگار کیلئے بیرون ملک جانے والوں کی شرح میں 19 فیصد اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو