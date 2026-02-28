نوٹوں سے بھرا طیارہ گرکر تباہ، 15 ہلاک، مقامی افراد نوٹ لوٹنے میں لگ گئے

حادثے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے جبکہ کم از کم 30 افراد زخمی ہیں

ویب ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup

بولیویا کے دارالحکومت لا پاز کے قریب ایک کارگو فوجی طیارہ مصروف سڑک کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ ایک لاک ہیڈ سی130 ہرکولیس تھا جو بولیویا کی فوج کے زیرِ استعمال تھا اور بینک کے نوٹ لے جا رہا تھا۔

طیارہ اڑان کے فوراً بعد ہی اپنے روٹ سے ہٹ گیا اور سڑک پر جا گرا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق خراب موسم کے باعث صورتحال مزید پیچیدہ ہوئی لیکن وجہ کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔

حادثے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے جبکہ کم از کم 30 افراد زخمی ہیں جنہیں قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔

حادثے کے بعد طیارے میں موجود نوٹ سمیٹنے کیلئے ہجوم جمع ہوگیا جسے سیکیورٹی فورسز نے منتشر کرنے کی کوشش کی۔

حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کے حقیقی اسباب معلوم کیے جائیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، ادکارہ نے عمر بتادی

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، ادکارہ نے عمر بتادی

Feb 28, 2026 09:53 AM |
تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

 Feb 27, 2026 08:12 PM |
اداکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی کا موقف وائرل

اداکارہ عروہ کا ’حسین‘ کو ’ہوکین‘ لکھنے پر مفتی کا موقف وائرل

 Feb 27, 2026 05:51 PM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ؛ اولڈ ٹریفوڈ اسٹیڈیم پہلی بار اذان کی آواز سے گونج اُٹھا؛ افطار کا اہتمام

Express News

ضرورت پڑنے پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کرسکتے ہیں؛ چین

Express News

مسائل کے حل کیلیے پاکستان کیساتھ مذاکرات کے خواہاں ہیں؛ ترجمان طالبان

Express News

کرپشن الزامات؛ چین میں 9 اعلیٰ فوجی افسران اور 10 حکومتی شخصیات برطرف

Express News

ایپسٹین کا لڑکیوں کی اسمگلنگ کیلیے برطانوی فضائیہ کے ایئربیس کا استعمال؟ تحقیقات شروع

Express News

امریکا کی اپنے سفارتی عملے کو پہلی دستیاب پرواز سے فوری اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو