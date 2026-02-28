آن لائن ایزی پیسہ ایپ کے ذریعے فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار 

ملزم نے شہری سے بہانے سے اکاؤنٹ کا خفیہ کوڈ لیا

ویب ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup

آن لائن ایزی پیسہ ایپ کے ذریعے فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا گیا ہے۔

جوہر ٹاؤن پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے ملزم کو ٹریس کرکے گرفتار کیا۔ ملزم نے 2 ماہ قبل ٹانگوں سے معذور شہری کو کمپنی ملازم بن کر کال کی۔

ملزم نے شہری سے بہانے سے اکاؤنٹ کا خفیہ کوڈ لیا اور 50 ہزار نکال لیئے۔ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ ملزم ابتک شہریوں سے لاکھوں روپے ہتھیا چکا ہے۔

گرفتار ملزم طارق محمود مزید تفتیش کیلئے انویسٹی گیشن کے حوالے کردیا گیا ہے۔ ایس پی صدر رانا حسین طاہر کا کہنا ہے کہ عوام سے التماس ہے اپنی خفیہ معلومات کسی شخص کو نہ دیے۔

ایس پی صدر رانا حسین طاہر نے کہا کہ عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

Feb 28, 2026 10:09 AM |
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس؛ ٹرائل کورٹ کارروائی کیخلاف ملزم کی درخواست خارج

ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس؛ ٹرائل کورٹ کارروائی کیخلاف ملزم کی درخواست خارج

 Feb 28, 2026 11:33 AM |
تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

تھلاپتی وجے کی ازدواجی زندگی میں دراڑ، اہلیہ نے 25 سال بعد طلاق کی درخواست دائر کردی

 Feb 27, 2026 08:12 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور، تھانے پر دہشتگردوں کا حملہ، پولیس کی بروقت کارروائی

Express News

آپریشن غضب للحق، خیبرپختونخوا میں ہائی الرٹ، مساجد انتظامیہ کیساتھ رضاکار ٹیمیں بنانے کی ہدایت

Express News

آپریشن غضب للحق، پاک فضائیہ کی لغمان میں اسڑائیک، بٹالین ہیڈکوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل تباہ

Express News

افغان طالبان کی جارحیت، باجوڑ میں سول آبادی پر گولے گرنے سے 2 افراد شہید، 8 زخمی

Express News

نیب کی کراچی میں سب سے بڑی ریکوری، 423.5 ارب مالیت کی زمین واگزار

Express News

روزگار کیلئے بیرون ملک جانے والوں کی شرح میں 19 فیصد اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو