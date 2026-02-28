خیبر پختونخوا میں غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن شروع

پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

ویب ڈیسک February 28, 2026
پشاور:

خیبرپختونخوا پختونخوا پولیس نے صوبہ بھر میں افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن تیز کردیا۔

پشاور میں افغان کالونی ، بورڈ بازار ، ناصر باغ میں آپریشن کیا گیا، 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کرلیا گیا، پولیس کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کو کرایہ کے گھر دینے والے مالک کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے گی۔

غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لئے خصوصی ٹیمیں بنا دی گئیں، ایس یس پی آپریشنز کی نگرانی میں ضلع بھر میں آپریشن شروع کردیا گیا۔ 

پاکستانی شناختی کارڈ بنانے والے افغان مہاجرین کی جانچ پڑتال کے لئے ڈیٹا جمع کر لیا گیا۔
