اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، دھماکوں کے بعد تہران میں سائرن بج اٹھے

ایران میں حملے کے بعد اسرائیل میں اسکول بند اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کردی گئی ہیں

ویب ڈیسک February 28, 2026
اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران میں فضائی حملہ کردیا ہے جس کے بعد ہنگامی سائرن بجا دیے گئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے ایران پر حملہ کردیا ہے۔ حملے کے بعد تہران میں شدید دھماکوں کی آواز سنی گئی۔

روسی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ فضائی حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔

ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی اسٹریٹ میں کئی میزائل گرائے گئے۔

ایران میں حملے کے بعد اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کردی  گئی ہے جس کے تحت اسکول بند اور شہریوں کو محفوظ مقامات میں رہنے کی ہدایت جاری کردی گئی ہیں۔
